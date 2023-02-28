Отменен концерт Нетребко на Тайване

Запланированное на 5 марта выступление российской оперной певицы Анны Нетребко на Тайване отменено, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Национального симфонического оркестра Тайваня.

Концерт оперной дивы должен был пройти в Национальном концертном зале в Тайбэе. Его было решено отменить после обсуждения на фоне «повышенной озабоченности» со стороны «общественного мнения».

Организаторы извинились перед посетителями за причиненные неудобства и предложили вернуть деньги за билеты.