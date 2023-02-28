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53 минуты назад

Отменен концерт российской оперной певицы Анны Нетребко на Тайване

Газета.Ru

Запланированное на 5 марта выступление российской оперной певицы Анны Нетребко на Тайване отменено, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Национального симфонического оркестра Тайваня.

Отменен концерт Нетребко на Тайване
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Концерт оперной дивы должен был пройти в Национальном концертном зале в Тайбэе. Его было решено отменить после обсуждения на фоне «повышенной озабоченности» со стороны «общественного мнения».

Организаторы извинились перед посетителями за причиненные неудобства и предложили вернуть деньги за билеты.

Ранее сообщалось, что Нетребко не исключили из программы фестиваля в Висбадене (ФРГ), несмотря на то, что власти города и федеральной земли требовали отменить ее выступление на Международном майском фестивале.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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