Отменен концерт Нетребко на Тайване

Запланированное на 5 марта выступление российской оперной певицы Анны Нетребко на Тайване отменено, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Национального симфонического оркестра Тайваня.
Концерт оперной дивы должен был пройти в Национальном концертном зале в Тайбэе. Его было решено отменить после обсуждения на фоне «повышенной озабоченности» со стороны «общественного мнения».
Организаторы извинились перед посетителями за причиненные неудобства и предложили вернуть деньги за билеты.
Ранее сообщалось, что Нетребко не исключили из программы фестиваля в Висбадене (ФРГ), несмотря на то, что власти города и федеральной земли требовали отменить ее выступление на Международном майском фестивале.