Певец SHAMAN пожаловался на отсутствие времени на жену

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал, что после приобретения всероссийской популярности ему редко удается провести время с супругой Еленой Мартыновой.

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По его словам, на данный момент в его жизни нет возможности уделять больше времени избраннице, поскольку сейчас у артиста много проектов, из-за которых он почти не бывает в Москве.

«Так что говорить об этом можно будет только тогда, когда это время появится», — отметил он в беседе с Teleprogramma.pro.