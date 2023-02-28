Певец SHAMAN пожаловался на отсутствие времени на жену

Певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, рассказал, что после приобретения всероссийской популярности ему редко удается провести время с супругой Еленой Мартыновой.
По его словам, на данный момент в его жизни нет возможности уделять больше времени избраннице, поскольку сейчас у артиста много проектов, из-за которых он почти не бывает в Москве.
«Так что говорить об этом можно будет только тогда, когда это время появится», — отметил он в беседе с Teleprogramma.pro.
Также артист ответил, как и с кем проводит свободное время. Отмечается, что он дался знаменитости тяжело, поскольку плотный рабочий график свидетельствует о том, что сейчас у него такого ресурса нет.