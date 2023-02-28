Оперная певица Анна Нетребко показала, как выглядела в 17 лет. Она опубликовала в личном блоге фото, снятое для журнала.
Анна Нетребко родилась в Краснодаре, и с детства она занималась музыкой и вокалом. В подростком возрасте звезда стала солисткой хора «Кубанская пионерия», а после окончания школы поступила в консерваторию в Санкт-Петербурге.
«1988 год», — отметила артистка.
Оперная дива рассказывала, что родители не имели никакого отношения к творчеству. Мама знаменитости была инженером, а отец геологом, однако они поддерживали желание дочери выступать на сцене.
У Анны Нетребко есть сын, которого она родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Артистка не скрывает, что мальчик имеет особенности в развитии — у него аутизм, однако Тияго учится в школе и не отстает от сверстников. Супруг знаменитости Юсиф Эйвазов воспитывает его как родного ребенка, певец неоднократно говорил об этом в личном блоге.
Ранее Анна Нетребко привела 14-летнего сына в кабаре «Мулен Руж», чтобы посмотреть на «красивых баб».