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13 минут назад

Анна Нетребко показала, как выглядела в 17 лет

Газета.Ru

Оперная певица Анна Нетребко показала, как выглядела в 17 лет. Она опубликовала в личном блоге фото, снятое для журнала.

Анна Нетребко показала, как выглядела в 17 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анна Нетребко родилась в Краснодаре, и с детства она занималась музыкой и вокалом. В подростком возрасте звезда стала солисткой хора «Кубанская пионерия», а после окончания школы поступила в консерваторию в Санкт-Петербурге.

«1988 год», — отметила артистка.

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Оперная дива рассказывала, что родители не имели никакого отношения к творчеству. Мама знаменитости была инженером, а отец геологом, однако они поддерживали желание дочери выступать на сцене.

У Анны Нетребко есть сын, которого она родила от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Артистка не скрывает, что мальчик имеет особенности в развитии — у него аутизм, однако Тияго учится в школе и не отстает от сверстников. Супруг знаменитости Юсиф Эйвазов воспитывает его как родного ребенка, певец неоднократно говорил об этом в личном блоге.

Ранее Анна Нетребко привела 14-летнего сына в кабаре «Мулен Руж», чтобы посмотреть на «красивых баб».

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