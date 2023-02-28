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19 минут назад

"Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2: Живой Soundtrack"

Российская Газетаиещё 6

Рок-группы "Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2: Живой Soundtrack", запланированном в московском клубе Music Media Dome на 4 марта.

«Би-2» и «Сплин» пропали с афиши концерта в честь фильма «Брат 2»
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, мероприятие, которое проводилось регулярно и прежде, переносится с 2020 года: сначала помешала пандемия, потом началась специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР.

Несмотря на то, что обе группы звучали в саундтреке, их на афише нет - о причинах догадаться нетрудно. Организаторы фестиваля, компания NCA, подтверждают изменения в списке выступающих, но комментировать их отказываются.

Кроме того, среди выступающих, разумеется, нет уехавшей из страны и признанной недавно иноагентом певицы Земфиры Рамазановой, а также украинской группы "Океан Ельзи".

Состав исполнителей выглядит следующим образом: Вячеслав Бутусов, Вадим Самойлов из группы "Агата Кристи", Сергей Бобунец из группы "Смысловые Галлюцинации", Настя Полева, "Маша и Медведи". Ведущими вечера станут Олег Гаркуша из группы "АукцЫон", недавно отметивший 62-летие в столице, и поп-певица Ирина Салтыкова, сыгравшая в фильме камео.

Шоу-бизнес,Сергей Бобунец,Ирина Салтыкова,Олег Гаркуша,Вячеслав Бутусов,Земфира Рамазанова,Вадим Самойлов,
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