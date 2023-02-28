«Би-2» и «Сплин» пропали с афиши концерта в честь фильма «Брат 2»

Рок-группы "Сплин" и "Би-2" не выступят на фестивале "Брат-2: Живой Soundtrack", запланированном в московском клубе Music Media Dome на 4 марта.

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Напомним, мероприятие, которое проводилось регулярно и прежде, переносится с 2020 года: сначала помешала пандемия, потом началась специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР.

Несмотря на то, что обе группы звучали в саундтреке, их на афише нет - о причинах догадаться нетрудно. Организаторы фестиваля, компания NCA, подтверждают изменения в списке выступающих, но комментировать их отказываются.