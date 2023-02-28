Лоза не поддержал идею создания агитбригад из артистов в зоне СВО

Поэт-песенник, автор-исполнитель Юрий Лоза в беседе с «Общественной службой новостей» раскритиковал идею создания агитационных бригад из артистов в зоне специальной военной операции. По его мнению, если и организовывать какие-либо музыкальные объединения, то далеко от фронта, поскольку выступающие могут подвергнуть опасности и себя, и военнослужащих.
«Не надо думать, что сейчас та же самая ситуация, что и была у нас во время Великой Отечественной войны. Сейчас совсем другие средства ПВО, совсем другое слежение. Любой артист, который появляется на передовой, — это головная боль. Почему? Потому что он становится мишенью», — пояснил Лоза.
Он добавил, что артисты могут с успехом выступать в госпиталях и центрах подготовки будущих фронтовиков. Однако для этого не нужны агитбригады, поскольку это обычные концерты, резюмировал исполнитель.