Лоза не поддержал идею создания агитбригад из артистов в зоне СВО

«Не надо думать, что сейчас та же самая ситуация, что и была у нас во время Великой Отечественной войны. Сейчас совсем другие средства ПВО, совсем другое слежение. Любой артист, который появляется на передовой, — это головная боль. Почему? Потому что он становится мишенью», — пояснил Лоза.