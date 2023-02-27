Рудковская едва не потеряла сознание на съемках "Маски"

По словам Рудковской, ей не обидно покидать шоу — она была уверена, что ее раскроют после третьего-четвертого выпуска. «В «Маске» много хороших больших артистов, которые вокально в разы сильнее меня и заслуживают идти дальше», — заверила она.

На съемках первого эпизода, продолжила продюсер, она едва не потеряла сознание, поскольку 25 минут за кулисами ждала жюри и своего выхода в тяжелом костюме. «К тому же, во время выступления отключился один из вентиляторов, и я вдруг поняла, что задыхаюсь, а нужно было плясать. Было очень тяжело. Неудивительно, что потом я наехала на жюри», — объяснила она, добавив, что в дальнейшем приспособилась, привыкла и считает эксперимент «крутым».