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1 час назад

Рудковская едва не потеряла сознание на съемках "Маски"

Газета.Ru

Продюсер Яна Рудковская в беседе с kp.ru рассказала о съемках в шоу «Маска», которое ей пришлось покинуть накануне.

Рудковская едва не потеряла сознание на съемках "Маски"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Рудковской, ей не обидно покидать шоу — она была уверена, что ее раскроют после третьего-четвертого выпуска. «В «Маске» много хороших больших артистов, которые вокально в разы сильнее меня и заслуживают идти дальше», — заверила она.

На съемках первого эпизода, продолжила продюсер, она едва не потеряла сознание, поскольку 25 минут за кулисами ждала жюри и своего выхода в тяжелом костюме. «К тому же, во время выступления отключился один из вентиляторов, и я вдруг поняла, что задыхаюсь, а нужно было плясать. Было очень тяжело. Неудивительно, что потом я наехала на жюри», — объяснила она, добавив, что в дальнейшем приспособилась, привыкла и считает эксперимент «крутым».

Яну Рудковскую разоблачили в третьем эпизоде нового сезона «Маски» на НТВ.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,
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