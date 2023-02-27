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1 час назад

Перечислены соблюдающие пост российские звезды шоу-бизнеса

Мослента

Российских звезд, соблюдающих пост, перечислил MK.RU. Отмечается, что Великий пост начался сегодня, 27 февраля, и продлится до 15 апреля.

Перечислены соблюдающие пост российские звезды шоу-бизнеса
Фото: МослентаМослента

Среди звезд шоу-бизнеса, решивших временно вывести из своего рациона питания продукты животного происхождения, оказалась телеведущая Ольга Орлова.

«Я просто соблюдала пост более 10 лет, и даже когда была беременной, никаких исключений и поблажек для себя не делала. Первые разы было непривычно. А с каждым годом я все больше привыкала. Меня не пугал отказ от еды, поскольку это не главное в этот период», — призналась она.

По словам певицы Марины Девятовой, время поста не сильно отличается от других периодов: она старается делать все по зову сердца, а не по календарным дням. Также все посты соблюдает певец Прохор Шаляпин. Он признался, что ощутил «невероятное просветление ума и рассудка», когда впервые соблюдал пост.

Кроме того, пост соблюдают балерина Анастасия Волочкова, художник Константин Мирошник, телеведущий Николай Дроздов, актриса Татьяна Веденеева, певицы Валерия, Алена Свиридова, Ирина Нельсон и Наталья Подольская, стилист и шоумен Сергей Зверев и многие другие знаменитости.

Шоу-бизнес,Константин Мирошник,Ирина Нельсон,Марина Девятова,Прохор Шаляпин,Татьяна Веденеева,Ольга Орлова,Сергей Зверев,Николай Дроздов,Наталья Подольская,Анастасия Волочкова,
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