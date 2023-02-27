Перечислены соблюдающие пост российские звезды шоу-бизнеса

«Я просто соблюдала пост более 10 лет, и даже когда была беременной, никаких исключений и поблажек для себя не делала. Первые разы было непривычно. А с каждым годом я все больше привыкала. Меня не пугал отказ от еды, поскольку это не главное в этот период», — призналась она.