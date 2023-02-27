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57 минут назад

Песню SHAMAN "Я русский" попросили проверить на экстремизм

Газета.Ru

В Управление уголовного розыска УМВД России по Тульской области обратился гражданин с просьбой проверить композицию певца SHAMAN «Я русский» на экстремизм. Об этом исполнитель сообщил в своем Telegram-канале.

Песню SHAMAN "Я русский" попросили проверить на экстремизм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам обратившегося в правоохранительные органы, песня является экстремистской и разжигает в России межнациональную рознь. SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) написал разъяснительную записку по поводу обращения и опубликовал ее в личном блоге.

«Утверждение «я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей Родиной», — написал исполнитель и поблагодарил гражданина за «внимание к его творчеству».

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