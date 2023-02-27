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17 минут назад

Волочкова в шпагате попросила не ставить ей диагнозы

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова ответила в социальных сетях людям, распускающим слухи о ее проблемах со здоровьем.

Волочкова в шпагате попросила не ставить ей диагнозы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Волочкова попросила не брать на себя роль врачей и не ставить ей диагнозы. Артистка уверила, что у нее все прекрасно. В подтверждение балерина поделилась снимком со шпагатом.

«Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах, чего желаю многим», — заявила Волочкова.

Артистка попросила хейтеров «завидовать молча» и «кусать локти».

«Если вам что-то во мне не нравится, отпишитесь и идите лесом», — заключила звезда.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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