Волочкова в шпагате попросила не ставить ей диагнозы

Балерина Анастасия Волочкова ответила в социальных сетях людям, распускающим слухи о ее проблемах со здоровьем.

Волочкова попросила не брать на себя роль врачей и не ставить ей диагнозы. Артистка уверила, что у нее все прекрасно. В подтверждение балерина поделилась снимком со шпагатом.