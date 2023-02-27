Волочкова в шпагате попросила не ставить ей диагнозы

Балерина Анастасия Волочкова ответила в социальных сетях людям, распускающим слухи о ее проблемах со здоровьем.
Волочкова попросила не брать на себя роль врачей и не ставить ей диагнозы. Артистка уверила, что у нее все прекрасно. В подтверждение балерина поделилась снимком со шпагатом.
«Шпагат на месте. Ноги раздвигаются на полный размах при различных обстоятельствах, чего желаю многим», — заявила Волочкова.
Артистка попросила хейтеров «завидовать молча» и «кусать локти».
«Если вам что-то во мне не нравится, отпишитесь и идите лесом», — заключила звезда.