Племянник Михалкова подал в суд на актрису Спиркину

Бывший супруг Ольги Спиркиной Дмитрий Кончаловский подал в суд на актрису. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Фото: Ольга Спиркина/VK Ольга Спиркина/VK

Племянник Никиты Михалкова утверждает, что экс-жена незаконно продала совместно нажитый автомобиль Mercedes. Он обратился в Тверской районный суд Москвы с требованием взыскать со Спиркиной 1 млн 850 тыс. рублей. 27 февраля состоится судебное заседание по делу.