Племянник Михалкова подал в суд на актрису Спиркину

Бывший супруг Ольги Спиркиной Дмитрий Кончаловский подал в суд на актрису. Об этом сообщает Prozvezd.info.
Племянник Никиты Михалкова утверждает, что экс-жена незаконно продала совместно нажитый автомобиль Mercedes. Он обратился в Тверской районный суд Москвы с требованием взыскать со Спиркиной 1 млн 850 тыс. рублей. 27 февраля состоится судебное заседание по делу.
Ольга Спиркина и Дмитрий Кончаловский развелись после трех лет совместной жизни. По словам актрисы, она ушла от мужа из-за того, что он регулярно выпивал.