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19 минут назад

Племянник Никиты Михалкова подал в суд на актрису Спиркину

Газета.Ru

Бывший супруг Ольги Спиркиной Дмитрий Кончаловский подал в суд на актрису. Об этом сообщает Prozvezd.info.

Племянник Михалкова подал в суд на актрису Спиркину
Фото: Ольга Спиркина/VKОльга Спиркина/VK

Племянник Никиты Михалкова утверждает, что экс-жена незаконно продала совместно нажитый автомобиль Mercedes. Он обратился в Тверской районный суд Москвы с требованием взыскать со Спиркиной 1 млн 850 тыс. рублей. 27 февраля состоится судебное заседание по делу.

Ольга Спиркина и Дмитрий Кончаловский развелись после трех лет совместной жизни. По словам актрисы, она ушла от мужа из-за того, что он регулярно выпивал.

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