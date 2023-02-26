Ольга Рапунцель забрала детей и ушла от мужа

Ольга Григорьевская, известная как Рапунцель, звезда реалити-шоу «Дом-2», объявила, что рассталась со своим супругом Дмитрием Дмитриенко. Некоторое время назад в СМИ и социальных сетях появились слухи, что в их семье серьезный разлад и Дмитрий подал на развод.
Теперь Ольга подтвердила эту информацию, - сообщает СтарХит. Она написала в микроблоге, что устала прощать супруга.
«Я ушла из дома вместе с дочками две недели назад. Наверное, так будет лучше для нас, ему было проще одному уйти, но он не ушел, а вместе жить нам тяжело. Я строила нашу семью, видимо, только мне одной это нужно было. Многое не просила, потому что привыкла, что могу все сама. Столько ему прощала и устала все тянуть на себе. Я осталась сейчас, так сказать, на улице одна с девочками, но я справлюсь», - расставила все точки молодая мама.
Ольга и Дмитрий поженились шесть лет назад, они оба- участники «Дома-2». В браке родились две дочери. Ранее Ольга жаловалась, что Дмитрий поднимал на нее руку.
Своим поклонникам молодой человек рассказал, что на этот раз их история любви с Ольгой Рапунцель закончилась окончательно.