Ольга Рапунцель забрала детей и ушла от мужа

«Я ушла из дома вместе с дочками две недели назад. Наверное, так будет лучше для нас, ему было проще одному уйти, но он не ушел, а вместе жить нам тяжело. Я строила нашу семью, видимо, только мне одной это нужно было. Многое не просила, потому что привыкла, что могу все сама. Столько ему прощала и устала все тянуть на себе. Я осталась сейчас, так сказать, на улице одна с девочками, но я справлюсь», - расставила все точки молодая мама.