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1 час назад

Ольга Рапунцель забрала детей и ушла от мужа

Ирина Лебедева

Ольга Григорьевская, известная как Рапунцель, звезда реалити-шоу «Дом-2», объявила, что рассталась со своим супругом Дмитрием Дмитриенко. Некоторое время назад в СМИ и социальных сетях появились слухи, что в их семье серьезный разлад и Дмитрий подал на развод.

Ольга Рапунцель забрала детей и ушла от мужа
Фото: вконтактевконтакте

Теперь Ольга подтвердила эту информацию, - сообщает СтарХит. Она написала в микроблоге, что устала прощать супруга.

«Я ушла из дома вместе с дочками две недели назад. Наверное, так будет лучше для нас, ему было проще одному уйти, но он не ушел, а вместе жить нам тяжело. Я строила нашу семью, видимо, только мне одной это нужно было. Многое не просила, потому что привыкла, что могу все сама. Столько ему прощала и устала все тянуть на себе. Я осталась сейчас, так сказать, на улице одна с девочками, но я справлюсь», - расставила все точки молодая мама.

Ольга и Дмитрий поженились шесть лет назад, они оба- участники «Дома-2». В браке родились две дочери. Ранее Ольга жаловалась, что Дмитрий поднимал на нее руку.

Своим поклонникам молодой человек рассказал, что на этот раз их история любви с Ольгой Рапунцель закончилась окончательно.

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