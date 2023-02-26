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1 час назад

Борзова предрекла незавидную участь уехавшим артистам

Ирина Лебедева

Представители российского шоу-бизнеса, покинувшие страну после начала военной спецоперации на Украине, пытаются стать своими на новом месте жительства. Большинство из них берется за любую работу, не гнушаясь при этом активно критиковать Россию ради создания положительного имиджа за рубежом. При этом они не понимают, что их используют, как расходный материал. Об этом заявила актриса Елена Борзова. Ее слова приводит "5 Канал".

Борзова предрекла незавидную участь уехавшим артистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неужели они не понимают, что ими, как туалетной бумагой, пользуются. Эта проституция актерская — возьмите меня, пожалуйста. Я сделаю все, что вы скажете, хотите — гадость сыграю», - отмечает Борзова.

По мнению актрисы, у уехавших коллег нет ни нравственных ориентиров, ни гражданской позиции. Единственное, что их волнует – это собственный покой и доходы. При этом, когда беглецы перестанут быть интересными западной публике, их ждет незавидная участь.

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Ранее Елена Борзова рассказывала, что уже к 16 годам родные дали ей такое воспитание, что она уже могла видеть меру и сохранить чувство собственного достоинства.

Шоу-бизнес,Елена Борзова,
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