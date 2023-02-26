"Коплю силы": Пересильд обратилась к поклонникам

Юлия Пересильд заслужила особое уважение публики. И не только сценическим талантом, но и как космический первопроходец. Ради съемки фильма актриса побывала в открытом космосе. Но помимо славы и миллионов поклонников, космическое путешествие принесло Юлии нечто менее приятное. Так, после возвращения она жаловалась на ухудшение здоровья и различные недомогания, которые преследовали ее достаточно долго, сообщает "5 Канал".

Фото: ТАСС ТАСС

Последнее время Пересильд не появлялась в социальных сетях, что обеспокоило поклонников и спровоцировало слухи о ее болезни. Но они, как оказалось, не имели под собой никакой основы. Юлия вышла на связь с подписчиками и опубликовала в микроблоге фотографию с пляжа. Звезда демонстрирует прекрасную фигуру и красивый загар.

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«Коплю силы…» — написала Юлия.