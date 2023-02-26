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1 час назад

"Коплю силы": Пересильд обратилась к поклонникам

Ирина Лебедева

Юлия Пересильд заслужила особое уважение публики. И не только сценическим талантом, но и как космический первопроходец. Ради съемки фильма актриса побывала в открытом космосе. Но помимо славы и миллионов поклонников, космическое путешествие принесло Юлии нечто менее приятное. Так, после возвращения она жаловалась на ухудшение здоровья и различные недомогания, которые преследовали ее достаточно долго, сообщает "5 Канал".

"Коплю силы": Пересильд обратилась к поклонникам
Фото: ТАССТАСС

Последнее время Пересильд не появлялась в социальных сетях, что обеспокоило поклонников и спровоцировало слухи о ее болезни. Но они, как оказалось, не имели под собой никакой основы. Юлия вышла на связь с подписчиками и опубликовала в микроблоге фотографию с пляжа. Звезда демонстрирует прекрасную фигуру и красивый загар.

Соцсети

«Коплю силы…» — написала Юлия.

В Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта пройдет XXI международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». Его тема в этом году – «Культура малых народов». Вести церемонию открытия будет Юлия Пересильд.

Шоу-бизнес,Юлия Пересильд,
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