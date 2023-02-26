Басков ответил на вопрос о зарубежных счетах и недвижимости

Николай Басков был гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ. Певец публично опроверг слухи о наличии у него недвижимости вне России и счетов в зарубежных банках.

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Артист объяснил, что подобная информация не соответствует действительности. Да, многие представители шоу-бизнеса действительно обзавелись собственностью в других странах. Однако сам Басков настолько некомфортно чувствует себя за пределами родины, что даже не любит путешествовать и отказывается от контрактов за границей.

«Я всегда планировал жить и творить только в своей стране», — заявил певец.