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16 минут назад

Басков ответил на вопрос о зарубежных счетах и недвижимости

Ирина Лебедева

Николай Басков был гостем телепрограммы «Ты не поверишь!» на НТВ. Певец публично опроверг слухи о наличии у него недвижимости вне России и счетов в зарубежных банках.

Басков ответил на вопрос о зарубежных счетах и недвижимости
Фото: ТАССТАСС

Артист объяснил, что подобная информация не соответствует действительности. Да, многие представители шоу-бизнеса действительно обзавелись собственностью в других странах. Однако сам Басков настолько некомфортно чувствует себя за пределами родины, что даже не любит путешествовать и отказывается от контрактов за границей.

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«Я всегда планировал жить и творить только в своей стране», — заявил певец.

Николай Басков считает, что включение его и других российских звезд властями Канады в новый санкционный список – это не что иное как демонстрация «двойных стандартов Запада». Свои саркастические комментарии по данному поводу он выложил в Телеграм-канале.

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