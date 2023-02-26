Обвинившая Мэнсона в изнасиловании модель созналась во лжи

«Эван спросила, совершал ли он со мной такие действия, как порка, связывание, сковывание цепями, клеймение, домогательства во время сна, избиение, изнасилование и прочее. Когда я ответила, что нет, ничего подобного со мной не случалось, она сказала, что я, возможно, не помню, но это не значит, что ничего не было», — заявила модель.