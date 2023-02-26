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32 минуты назад

Обвинившая Мэнсона в изнасиловании модель созналась во лжи

Lenta.ru

Модель Эшли Морган Смитлайн созналась, что солгала о насилии со стороны американского певца Мэрилина Мэнсона и отозвала все обвинения, сообщает People.

Обвинившая Мэнсона в изнасиловании модель созналась во лжи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как оказалось, девушка пошла на обман общественности из-за давления со стороны бывшей невесты артиста, актрисы Эван Рэйчел Вуд. По словам Смитлайн, экс-возлюбленная интересовалась о форме ее отношений с музыкантом.

«Эван спросила, совершал ли он со мной такие действия, как порка, связывание, сковывание цепями, клеймение, домогательства во время сна, избиение, изнасилование и прочее. Когда я ответила, что нет, ничего подобного со мной не случалось, она сказала, что я, возможно, не помню, но это не значит, что ничего не было», — заявила модель.

Кроме того, она упомянула актрису Эсме Бьянко, которая также обвиняла Мэнсона в насилии. В итоге Смитлайн пояснила, что их сексуальные отношения с артистом в 2010 году были краткосрочными.

В июле 2021-го девушка уверяла, что в течение двух лет подвергалась сексуальному насилию со стороны Мэнсона. Она настаивала, что музыкант регулярно избивал ее, наносил ножевые раны на тело и насиловал ее в спящем состоянии. Модель также отмечала, что однажды Мэнсон сломал ей нос.

Тогда представители музыканта отвергли обвинения, но общественность поверила Смитлайн.

Шоу-бизнес,Эсме Бьянко,Эван Вуд,Мэрилин Мэнсон,
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