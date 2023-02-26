Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

«Почему-то нас все время хотят развести. Не знаю, желание такое. Это сболтнула на каком-то интервью Волочкова, и понеслось опять. Муж у меня на гастролях в туре со спектаклями был. Я ему звоню, говорю: „Серега, мы опять с тобой разводимся. Может, ты опять там шалишь? Давай, закругляйся с этим делом, а то Настя тут рассказывает“. Мы уже привыкли жить в постоянных слухах и сплетнях. Что поделать», - объяснила Королева.