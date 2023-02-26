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Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

Наташа Королева и Сергей Глушко вместе уже двадцать лет, однако слухи об их разводе возникают с завидным постоянством. Певица в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ рассказала, что уже перестала воспринимать злые сплетни всерьез. Она считает, что публичность со своими достоинствами и недостатками – издержки профессии, пишет СтарХит.

Королева прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном
© РИА Новости

«Почему-то нас все время хотят развести. Не знаю, желание такое. Это сболтнула на каком-то интервью Волочкова, и понеслось опять. Муж у меня на гастролях в туре со спектаклями был. Я ему звоню, говорю: „Серега, мы опять с тобой разводимся. Может, ты опять там шалишь? Давай, закругляйся с этим делом, а то Настя тут рассказывает“. Мы уже привыкли жить в постоянных слухах и сплетнях. Что поделать», - объяснила Королева.

В 2023 году звездная чета отмечает 20 лет совместной жизни. Королева рассказала, что они с Тарзаном поддерживают друг друга во всех начинаниях. К примеру, певица интересуется успехами мужа в живописи, а он помогает ей с работой.

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