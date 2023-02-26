В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
31 минуту назад

Экс-гитарист Пугачевой предрек Галкину* невеселое будущее

РИА "ФедералПресс"

Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что ее мужа шоумена Максима Галкина* уже точно не ждут в России. По мнению музыканта, Галкин* уже «слишком много наговорил» и это ему не простят.

Экс-гитарист Пугачевой предрек Галкину невеселое будущее
Фото: ТАССТАСС

«Максим был любимцем публики и зрительницы обожали. Он такой симпатичный и с юмором. Но зачем-то стал заниматься не сатирой, а унижением страны. Теперь уже возврата нет – слишком много наговорил и говорит. Это воспринимается, как предательство», – говорит музыкант Александр Левшин.

Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Левшин считает, что шоумен Максим Галкин* не должен был поливать грязью родную страну. Агрессивное поведение настроило большую часть россиян против артиста и вернуть доверие назад уже невозможно. Однако Левшин уверен, что все действия Галкина* связаны только с материальным интересом.

По словам музыканта, шоумен просто пытался сохранить свои деньги за границей, но перешел черту. Галкин* боялся, что его сбережения заморозят, если он будет положительно относиться к родной стране, пишет Starhit.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Галкин* с женой сходил на концерт Вайкуле в Израиле.

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента

Шоу-бизнес,Александр Левшин,Алла Пугачева,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий