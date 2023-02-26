Экс-гитарист Пугачевой предрек Галкину* невеселое будущее

Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что ее мужа шоумена Максима Галкина* уже точно не ждут в России. По мнению музыканта, Галкин* уже «слишком много наговорил» и это ему не простят.
«Максим был любимцем публики и зрительницы обожали. Он такой симпатичный и с юмором. Но зачем-то стал заниматься не сатирой, а унижением страны. Теперь уже возврата нет – слишком много наговорил и говорит. Это воспринимается, как предательство», – говорит музыкант Александр Левшин.
Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Левшин считает, что шоумен Максим Галкин* не должен был поливать грязью родную страну. Агрессивное поведение настроило большую часть россиян против артиста и вернуть доверие назад уже невозможно. Однако Левшин уверен, что все действия Галкина* связаны только с материальным интересом.
По словам музыканта, шоумен просто пытался сохранить свои деньги за границей, но перешел черту. Галкин* боялся, что его сбережения заморозят, если он будет положительно относиться к родной стране, пишет Starhit.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Галкин* с женой сходил на концерт Вайкуле в Израиле.
*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента