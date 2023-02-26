Экс-гитарист Пугачевой предрек Галкину* невеселое будущее

«Максим был любимцем публики и зрительницы обожали. Он такой симпатичный и с юмором. Но зачем-то стал заниматься не сатирой, а унижением страны. Теперь уже возврата нет – слишком много наговорил и говорит. Это воспринимается, как предательство», – говорит музыкант Александр Левшин.