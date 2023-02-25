Бледанс оскорбило предложение Манучарова о бесплатном интервью

Эвелина Бледанс обрушилась на Вячеслава Манучарова, ведущего популярного YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Об этой истории в Телеграм-канале рассказал
Станислав Садальский. Ему Эвелина тоже сделала замечание, поскольку Садальский ранее на подобное предложение откликнулся.
«Сегодня во время репетиции «Вкус черешни» раздался видеозвонок…. Вполне естественно, когда (Манучаров), позвонил (Бледанс) и попросил сняться в его программе ЭМПАТИЯ МАНУЧИ за бесплатно, Эви отказалась, да еще мне сделала замечание, почему снялся у него без денег?! Мы актеры, долго учились на свое ремесло, нам за это должны платить и не важна , сумма , хотя бы копеечку . Я согласился с партнершей, но в оправдании …, вроде мы как приятели утверждает сам Слава. А приятелям отказать…. Вроде как неприлично! А вы как считаете?», - обратился Садальский к подписчикам.
Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, насколько ее затронули санкции Украины. По словам звезды, она спокойно продолжает заниматься творчеством. Как пояснила Бледанс, ее профессиональная деятельность абсолютно не пострадала от ограничений со стороны украинских властей.