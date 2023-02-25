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37 минут назад

Бледанс оскорбило предложение Манучарова о бесплатном интервью

Ирина Лебедева

Эвелина Бледанс обрушилась на Вячеслава Манучарова, ведущего популярного YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Бледанс оскорбило предложение Манучарова о бесплатном интервью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этой истории в Телеграм-канале рассказал

Станислав Садальский. Ему Эвелина тоже сделала замечание, поскольку Садальский ранее на подобное предложение откликнулся.

«Сегодня во время репетиции «Вкус черешни» раздался видеозвонок…. Вполне естественно, когда (Манучаров), позвонил (Бледанс) и попросил сняться в его программе ЭМПАТИЯ МАНУЧИ за бесплатно, Эви отказалась, да еще мне сделала замечание, почему снялся у него без денег?! Мы актеры, долго учились на свое ремесло, нам за это должны платить и не важна , сумма , хотя бы копеечку . Я согласился с партнершей, но в оправдании …, вроде мы как приятели утверждает сам Слава. А приятелям отказать…. Вроде как неприлично! А вы как считаете?», - обратился Садальский к подписчикам.

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала, насколько ее затронули санкции Украины. По словам звезды, она спокойно продолжает заниматься творчеством. Как пояснила Бледанс, ее профессиональная деятельность абсолютно не пострадала от ограничений со стороны украинских властей.

Шоу-бизнес,Вячеслав Манучаров,Станислав Садальский,Эвелина Бледанс,
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