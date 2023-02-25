Бледанс оскорбило предложение Манучарова о бесплатном интервью

«Сегодня во время репетиции «Вкус черешни» раздался видеозвонок…. Вполне естественно, когда (Манучаров), позвонил (Бледанс) и попросил сняться в его программе ЭМПАТИЯ МАНУЧИ за бесплатно, Эви отказалась, да еще мне сделала замечание, почему снялся у него без денег?! Мы актеры, долго учились на свое ремесло, нам за это должны платить и не важна , сумма , хотя бы копеечку . Я согласился с партнершей, но в оправдании …, вроде мы как приятели утверждает сам Слава. А приятелям отказать…. Вроде как неприлично! А вы как считаете?», - обратился Садальский к подписчикам.