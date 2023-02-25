Звезда «Уральских пельменей» выбирает квартиру в Дубае

Илана Юрьева в личном блоге сообщила, что сейчас находится в Дубае и присматривает подходящую квартиру. По словам звезды «Уральских пельменей», они с супругом уезжать из России не собираются, а приобретение апартаментов рассматривают как инвестицию, рассказывает Gazeta.ru.
«Я прилетела в Дубай за своей большой мечтой! Хочу посмотреть квартиры, наверное, как и все, ни от кого не отличаюсь. Ищу жилье для инвестиций или для сдачи, пока не могу понять, что лучше — инвестировать в строительство или иметь готовую квартиру и сдавать ее. Будем думать с мужем. Жить мы здесь не собираемся, отвечаю на вопрос сразу», — объяснила Юрьева.
Недвижимостью в ОАЭ обзавелись многие медийные персоны. Так, журналистка Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей.