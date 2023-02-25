Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале

Телезрителей ждет премьера сериала «Приставы», где играют Алексей Чадов и Анастасия Заворотнюк. Актриса снималась еще до болезни.
Режиссер Владимир Нахабцев рассказал журналистам «Комсомольской Правды», что кино снимали несколько лет назад. И только сейчас его представят зрителям.
"Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами – это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают", - сказал Нахабцев.
У Анастасии в сериале роль судьи, которая в свое время отправила преступника в тюрьму, а после отбытия наказания он начал ей мстить.
Заворотнюк появится в двух сериях проекта.
«Хочу отметить, что это не первый опыт нашего сотрудничества с Настей Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. Настю я позвал без проб после того, как она сыграла у меня в сериале «Отдел». И она сразу согласилась. Так что я очень жду премьеры», - резюмировал Владимир.
Ранее врач актрисы Анастасии Заворотнюк Алексей Кривошапкин сообщил о революционном методе лечения различных видов рака мозга. Нейрохирург заявил, что методика значительно продлевает жизнь онкобольных. Заворотнюк уже несколько лет проходит лечение в единственной российской клинике, где практикуют революционный метод.