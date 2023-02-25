В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
11 минут назад

Зрители смогут увидеть Заворотнюк в новом сериале

Ирина Лебедева

Телезрителей ждет премьера сериала «Приставы», где играют Алексей Чадов и Анастасия Заворотнюк. Актриса снималась еще до болезни.

Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Режиссер Владимир Нахабцев рассказал журналистам «Комсомольской Правды», что кино снимали несколько лет назад. И только сейчас его представят зрителям.

"Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами – это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают", - сказал Нахабцев.

У Анастасии в сериале роль судьи, которая в свое время отправила преступника в тюрьму, а после отбытия наказания он начал ей мстить.

Заворотнюк появится в двух сериях проекта.

«Хочу отметить, что это не первый опыт нашего сотрудничества с Настей Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. Настю я позвал без проб после того, как она сыграла у меня в сериале «Отдел». И она сразу согласилась. Так что я очень жду премьеры», - резюмировал Владимир.

Ранее врач актрисы Анастасии Заворотнюк Алексей Кривошапкин сообщил о революционном методе лечения различных видов рака мозга. Нейрохирург заявил, что методика значительно продлевает жизнь онкобольных. Заворотнюк уже несколько лет проходит лечение в единственной российской клинике, где практикуют революционный метод.

Шоу-бизнес,Владимир Нахабцев,Алексей Чадов,Анастасия Заворотнюк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий