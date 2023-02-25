Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале

«Хочу отметить, что это не первый опыт нашего сотрудничества с Настей Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. Настю я позвал без проб после того, как она сыграла у меня в сериале «Отдел». И она сразу согласилась. Так что я очень жду премьеры», - резюмировал Владимир.