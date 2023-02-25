Назарова в Израиле временно приютили знакомые

Актер Дмитрий Назаров вместе с женой-артисткой 55-летней Ольгой Васильевой-Назаровой уехали в Израиль, где пробуют начать новую жизнь.

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Журналисты «Комсомольской Правды» пообщались

с коллегами Дмитрия, которые рассказали, как он сейчас живет.

«Поселились Назаровы пока в квартире знакомых – так что деньги за аренду израильского жилья не платят. Концерты им организовали менеджеры, которые делают обычно гастроли русским. Залы, к примеру, те же самые, что были у Лены Воробей на гастролях три месяца назад, но она «брала» и Тель-Авив. Назарова в Тель-Авиве не будет – он большой зал не соберет», сообщили они «КП».

Предположительно, на март планируется выступления в шести городах. Билеты стоят в пересчете на рубли 4-5 тысяч. Залы небольшие и продано пока 60% билетов. По данным источника в лучшем случае после оплаты аренды и работы организаторов артистам останется 700 тысяч рублей на двоих.

При этом в России только один съемочный день Назарова приносил ему 200 тысяч рублей. За спектакль он получал по 150 – 160 тысяч рублей за выход. Также хорошо оплачивались антрепризные выступления и концерты.