Вернувшая собак Леди Гаге похитительница подала в суд на певицу

со ссылкой на зарубежные источники. В 2021 году Два французских бульдога Коджи и Густав были украдены в результате ограбления. Сразу после ограбления Леди Гага объявила о награде в 500 тысяч долларов за возвращение любимцев. По делу были арестованы пять человек, включая саму Макбрайд. Женщину приговорили к 2 годам условно, но ее связь с преступниками была обнаружена уже после того, как она уже отдала собак хозяйке.