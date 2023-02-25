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1 час назад

Вернувшая собак Леди Гаге похитительница подала в суд на певицу

Ирина Лебедева

Дженнифер Макбрайд подала в суд на Леди Гагу за невыплату вознаграждения в размере $500 тысяч, пишут news.ru.

Вернувшая собак Леди Гаге похитительница подала в суд на певицу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

со ссылкой на зарубежные источники. В 2021 году Два французских бульдога Коджи и Густав были украдены в результате ограбления. Сразу после ограбления Леди Гага объявила о награде в 500 тысяч долларов за возвращение любимцев. По делу были арестованы пять человек, включая саму Макбрайд. Женщину приговорили к 2 годам условно, но ее связь с преступниками была обнаружена уже после того, как она уже отдала собак хозяйке.

Теперь же участница похищения требует невыплаченное вознаграждение. Макбрайд заявляет, что была обманута, а также претерпела душевные страдания в результате того, что не получила 500 тысяч.

Известная певица Леди Гага страдает от фибромиалгии. Это хроническое болевое расстройство, при котором люди испытают боль в разных частях тела — постоянно и периодически. Болеть могут суставы, мышцы, кости. При этом фибромиалгия не лечится и очень трудно диагностируется.

Шоу-бизнес,Стефани Джерманотта,
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