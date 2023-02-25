Тяжелобольная Заворотнюк появится на телевидении

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая много лет борется с опухолью мозга, вновь появится на экранах телевизоров. Селебрити сыграла в новом сериале роль судьи, об этом рассказал режиссер Владимир Нахабцев.
«Мы снимали еще в 2017 или 2018 году. Почему сериал так долго лежал на полке, мне неизвестно. Она там играет судью, которая отправила преступника за решетку», – говорит режиссер нового сериала Владимир Нахабцев.
Сериал «Приставы» выйдет на экране телевизоров уже в скором времени. Главную роль в картине играет актер Алексей Чадов, а актриса Анастасия Заворотнюк появляется там как судья. Съемки проходили еще в то время, когда Заворотнюк не была больна, пишет «Комсомольская правда». Напомним, что актриса уже почти четыре года борется с опухолью головного мозга и совсем не появляется на публике. Родственники Анастасии Заворотнюк не рассказывают ничего о ее состоянии, однако известно, что актриса пять месяцев лежала в онкоцентре на лечении.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что происходит с выписанной из больницы Заворотнюк. Онколог отметил, что многолетняя борьба актрисы с опухолью внушает оптимизм.