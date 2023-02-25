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33 минуты назад

Тяжелобольную Заворотнюк увидят в новой роли

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая много лет борется с опухолью мозга, вновь появится на экранах телевизоров. Селебрити сыграла в новом сериале роль судьи, об этом рассказал режиссер Владимир Нахабцев.

Тяжелобольная Заворотнюк появится на телевидении
Фото: ТАССТАСС

«Мы снимали еще в 2017 или 2018 году. Почему сериал так долго лежал на полке, мне неизвестно. Она там играет судью, которая отправила преступника за решетку», – говорит режиссер нового сериала Владимир Нахабцев.

Сериал «Приставы» выйдет на экране телевизоров уже в скором времени. Главную роль в картине играет актер Алексей Чадов, а актриса Анастасия Заворотнюк появляется там как судья. Съемки проходили еще в то время, когда Заворотнюк не была больна, пишет «Комсомольская правда». Напомним, что актриса уже почти четыре года борется с опухолью головного мозга и совсем не появляется на публике. Родственники Анастасии Заворотнюк не рассказывают ничего о ее состоянии, однако известно, что актриса пять месяцев лежала в онкоцентре на лечении.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что происходит с выписанной из больницы Заворотнюк. Онколог отметил, что многолетняя борьба актрисы с опухолью внушает оптимизм.

Шоу-бизнес,Владимир Нахабцев,Алексей Чадов,Анастасия Заворотнюк,
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