Гулькина рассталась с возлюбленным-бодибилдером

Летом прошлого года Наталья Гулькина предъявила широкой публике своего возлюбленного. Им был 45-летний бодибилдер по имени Рамзес.
Тогда Гулькина с гордостью сообщала:
«На него обращают внимание, потому что это человек-гора, скала, и он еще внешне красивый».
Но роман с Рамзесом Тлякодуговым оказался скоротечным. Наталья объявила, что приняла решение с ним расстаться. Об этом пишет СтарХит.
«С Рамзесом мы остались хорошими и добрыми друзьями, кстати, скоро мы вместе преподнесем сюрприз поклонникам моего творчества. К сожалению, наши надежды и мечты не всегда исполняются. Так что, я все еще жду своего принца!» — сказала она.
Ранее певица Наталья Гулькина поддержала Аллу Пугачеву после ее переезда в Израиль.
«Что касается ее отъезда в Израиль — уехала она и уехала, это ее право. Пусть человек поживет в свое удовольствие, невозможно же всю жизнь жить для кого-то. Ведь артист не принадлежит себе. Это ее личное дело — где доживать».