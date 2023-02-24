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47 минут назад

Гулькина рассталась с возлюбленным-бодибилдером

Ирина Лебедева

Летом прошлого года Наталья Гулькина предъявила широкой публике своего возлюбленного. Им был 45-летний бодибилдер по имени Рамзес.

Гулькина рассталась с возлюбленным-бодибилдером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тогда Гулькина с гордостью сообщала:

«На него обращают внимание, потому что это человек-гора, скала, и он еще внешне красивый».

Но роман с Рамзесом Тлякодуговым оказался скоротечным. Наталья объявила, что приняла решение с ним расстаться. Об этом пишет СтарХит.

«С Рамзесом мы остались хорошими и добрыми друзьями, кстати, скоро мы вместе преподнесем сюрприз поклонникам моего творчества. К сожалению, наши надежды и мечты не всегда исполняются. Так что, я все еще жду своего принца!» — сказала она.

Ранее певица Наталья Гулькина поддержала Аллу Пугачеву после ее переезда в Израиль.

«Что касается ее отъезда в Израиль — уехала она и уехала, это ее право. Пусть человек поживет в свое удовольствие, невозможно же всю жизнь жить для кого-то. Ведь артист не принадлежит себе. Это ее личное дело — где доживать».

Шоу-бизнес,Наталья Гулькина,Алла Пугачева,
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