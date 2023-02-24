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42 минуты назад

Серебряков нагрубил журналистам

Ирина Лебедева

На днях Алексей Серебряков вновь удивил журналистов своим поведением на красной дорожке, предваряющей закрытый показ нового российского фильма. Актер и режиссер стал героем скандальной светской хроники из-за грубого ответа представителям прессы.

Серебряков нагрубил журналистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актеру был задан совершенно безобидный вопрос, касающийся его профессиональной деятельности. У него поинтересовались, действительно ли съемки фильма «Бешенство» были столь сложными из-за морозов и пожара.

Серебряков в ответ кивнул и сказал «Да».

Когда же журналисты попытались узнать подробности, и спросили, как удалось преодолеть все трудности, актер вспылил.

«Кверху каком», — грубо ответил Алексей и тут же ушел.

Как пишет «Московский Комсомолец», точные причины такого поведения неизвестны, но предположительно, Серебряков недолюбливает СМИ из-за того, что его высказывания об СВО и патриотизме неоднократно перевирали и неправильно трактовали.

Актер Алексей Серебряков вернулся в Москву

Серебряков вместе с семьей вернулся в Россию из Канады во второй половине 2022 года. Во владении актера остался загородный дом в Торонто.

Шоу-бизнес,Алексей Серебряков,
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