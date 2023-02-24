Муравьева вспомнила о самой неприятной роли

Ирина Муравьева на своем творческом вечере рассказала о том, что долгое время стыдилась роли Нади Клюевой в комедии Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная». Актриса даже не сразу согласилась сниматься в этом фильме, но, поскольку в тот момент не было другой работы, все же приняла предложение, - пишут dni.ru.

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«Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!», - поделилась воспоминаниями звезда.

Более того, еще много лет спустя она краснела, когда с ней заговаривали о ее роли в этом фильме. Комедия Муравьевой категорически не нравилась.

Должно было пройти много лет, когда фильм Бежанова повторили по телевидению. Артистка вдруг поняла, что очень долго была не права.

«Я закрылась в комнате, чтобы никто меня не видел и не подумал, что я ненормальная, раз смотрю сама себя! И получила такое удовольствие! Мне так понравился этот фильм! И тогда поняла, что не стоит так уже серьезно относиться к жизни», - призналась Муравьева.