Жена Джигана опровергла слухи о съемках в реалити-шоу

Поклонники семьи Оксаны Самойловой обратили внимание, что на праздновании трехлетия Давида, сына ее и Джигана на их детях были микрофоны-петлички. Оксане стали задавать вопросы, не снимается ли ее семья в реалити-шоу?

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Многодетная мама опровергла возникшие слухи. Модель сообщила в соцсетях, что она просто завела детям YouTube-канал. По словам Оксаны, они давно просили ее об этом. А сама она занимается совсем другим проектом, - пишет ФАН.

Самойлова организовала домашнюю студию с профессиональной аппаратурой для того, чтобы дети могли осваивать YouTube.

«Теперь можно будет смеяться бесконечно, пересматривая их ролики», — написала она в микроблоге.