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20 минут назад

Газманов призвал всех вспомнить великую историю страны

Ирина Лебедева

Олег Газманов после праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской армии поделился с журналистами своим мнением на происходящие в стране и мире события и роль России в них. Об этом пишет 5 Канал.

Газманов призвал всех вспомнить великую историю страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Время выбрало нас — хорошее название на самом деле, потому что не мы выбираем дорогу, а дорога выбирает нас. Придется проявить все наши качества, качества наших людей, нашей страны, наших героев. Вспомнить, наконец, нашу великую историю. Нам придется это сделать, потому что другого пути нет», — заявил он.

После начала спецоперации артист активно поддерживает политику России, в том числе выступает в госпиталях для участников СВО по защите Донбасса.

Олег Газманов дал интервью YouTube-каналу Super. Народный артист России возмущен, что, по его мнению, в эфире мало патриотических песен. Певец считает, что, в связи с изменением обстановки в стране следует изменить и репертуар музыкальных программ.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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