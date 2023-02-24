Газманов призвал всех вспомнить великую историю страны

«Время выбрало нас — хорошее название на самом деле, потому что не мы выбираем дорогу, а дорога выбирает нас. Придется проявить все наши качества, качества наших людей, нашей страны, наших героев. Вспомнить, наконец, нашу великую историю. Нам придется это сделать, потому что другого пути нет», — заявил он.