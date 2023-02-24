Газманов призвал всех вспомнить великую историю страны

Олег Газманов после праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской армии поделился с журналистами своим мнением на происходящие в стране и мире события и роль России в них. Об этом пишет 5 Канал.
«Время выбрало нас — хорошее название на самом деле, потому что не мы выбираем дорогу, а дорога выбирает нас. Придется проявить все наши качества, качества наших людей, нашей страны, наших героев. Вспомнить, наконец, нашу великую историю. Нам придется это сделать, потому что другого пути нет», — заявил он.
После начала спецоперации артист активно поддерживает политику России, в том числе выступает в госпиталях для участников СВО по защите Донбасса.
Олег Газманов дал интервью YouTube-каналу Super. Народный артист России возмущен, что, по его мнению, в эфире мало патриотических песен. Певец считает, что, в связи с изменением обстановки в стране следует изменить и репертуар музыкальных программ.