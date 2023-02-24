Семён Слепаков вернулся из Израиля в Россию

Известный исполнитель и комик Семён Слепаков вернулся в Россию после пребывания в Израиле. Напомним, что в Израиль артист уехал после того, как осудил начало проведения СВО ВС РФ на территории Украины. Но совсем недавно певец появился в эфире. Но вот только это не новый выпуск. По ТНТ4 вышла программа со Слепаковым, которая записывалась ещё давно.
Отметим, что несколько дней назад Слепаков спел колыбельную, которая высмеивает гибель российских военных.
Телезрители возмутились тем, что «предателей крутят по телеканалу». Многие также посчитали, что необходимо чаще крутить патриотические песни и показывать программы с артистами, которые не предали свою Родину. Кто-то даже привёл в пример Вику Цыганову, которая спела про всем известную ЧВК «Вагнер».
Прокомментировал эту ситуацию и Иосиф Пригожин, который посчитал лишним акцентировать внимание на уехавших звёздах. Продюсер заявил, что не понимает, как могли допустить прокрутку такого эфира.