Семён Слепаков вернулся из Израиля в Россию

Известный исполнитель и комик Семён Слепаков вернулся в Россию после пребывания в Израиле. Напомним, что в Израиль артист уехал после того, как осудил начало проведения СВО ВС РФ на территории Украины. Но совсем недавно певец появился в эфире. Но вот только это не новый выпуск. По ТНТ4 вышла программа со Слепаковым, которая записывалась ещё давно.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Отметим, что несколько дней назад Слепаков спел колыбельную, которая высмеивает гибель российских военных.

Телезрители возмутились тем, что «предателей крутят по телеканалу». Многие также посчитали, что необходимо чаще крутить патриотические песни и показывать программы с артистами, которые не предали свою Родину. Кто-то даже привёл в пример Вику Цыганову, которая спела про всем известную ЧВК «Вагнер».