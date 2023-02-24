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30 минут назад

Семён Слепаков вернулся из Израиля в Россию

FBM.ru

Известный исполнитель и комик Семён Слепаков вернулся в Россию после пребывания в Израиле. Напомним, что в Израиль артист уехал после того, как осудил начало проведения СВО ВС РФ на территории Украины. Но совсем недавно певец появился в эфире. Но вот только это не новый выпуск. По ТНТ4 вышла программа со Слепаковым, которая записывалась ещё давно.

Семён Слепаков вернулся из Израиля в Россию
Фото: FBM.ruFBM.ru

Отметим, что несколько дней назад Слепаков спел колыбельную, которая высмеивает гибель российских военных.

Телезрители возмутились тем, что «предателей крутят по телеканалу». Многие также посчитали, что необходимо чаще крутить патриотические песни и показывать программы с артистами, которые не предали свою Родину. Кто-то даже привёл в пример Вику Цыганову, которая спела про всем известную ЧВК «Вагнер».

Прокомментировал эту ситуацию и Иосиф Пригожин, который посчитал лишним акцентировать внимание на уехавших звёздах. Продюсер заявил, что не понимает, как могли допустить прокрутку такого эфира.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,Семен Слепаков,Иосиф Пригожин,
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