Сафронов: «Чурикову нужно изобразить в образе Жанны д’Арк»

«Я знаю, что этот скульптор уже делал памятник Инне Михайловне, который установлен на ее родине. Тот постамент - удачный. А этот - нет. Чурикову нужно изобразить в образе Жанны д'Арк. Это была ее лучшая роль. Не надо ничего придумывать, лукавствовать. Надо сделать просто, доходчиво и понятно», - посоветовал Сафронов.