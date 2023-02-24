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11 минут назад

Сафронов: «Чурикову нужно изобразить в образе Жанны д’Арк»

Ирина Лебедева

Неоднозначное впечатление произвел на публику макет памятника Инне Чуриковой в исполнении скульптора Александра Рожникова. В частности, он не понравился Никасу Сафронову. Напомним, что, по авторской задумке, Инна Михайловна изображена, сидящей на земном шаре и укутанной драпировку, изображающую театральный занавес.

Сафронов: «Чурикову нужно изобразить в образе Жанны д’Арк»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сафронов считает, что Чурикова была народной любимицей и ни к чему использовать заумные образы. Так, земной шар скорее напоминает пушечное ядро, и актрису будут сравнивать с бароном Мюнхгаузеном, - сообщает «Московский Комсомолец».

«Я знаю, что этот скульптор уже делал памятник Инне Михайловне, который установлен на ее родине. Тот постамент - удачный. А этот - нет. Чурикову нужно изобразить в образе Жанны д'Арк. Это была ее лучшая роль. Не надо ничего придумывать, лукавствовать. Надо сделать просто, доходчиво и понятно», - посоветовал Сафронов.

Гримерная народной артистки СССР Инны Чуриковой в театре «Ленком Марка Захарова» станет мемориальной комнатой для поклонников актрисы.

Руководитель литературно-драматической части учреждения Ирина Горюнова сообщила, что директор театра Марк Варшавер принял решение оставить гримерную нетронутой и открыть для посещения поклонниками звезды. В «Ленкоме» Чурикова проработала почти полвека — с 1975 года.

Шоу-бизнес,Александр Рожников,Марк Варшавер,Ирина Горюнова,Инна Чурикова,
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