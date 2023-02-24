Сафронов: «Чурикову нужно изобразить в образе Жанны д’Арк»

Неоднозначное впечатление произвел на публику макет памятника Инне Чуриковой в исполнении скульптора Александра Рожникова. В частности, он не понравился Никасу Сафронову. Напомним, что, по авторской задумке, Инна Михайловна изображена, сидящей на земном шаре и укутанной драпировку, изображающую театральный занавес.
Сафронов считает, что Чурикова была народной любимицей и ни к чему использовать заумные образы. Так, земной шар скорее напоминает пушечное ядро, и актрису будут сравнивать с бароном Мюнхгаузеном, - сообщает «Московский Комсомолец».
«Я знаю, что этот скульптор уже делал памятник Инне Михайловне, который установлен на ее родине. Тот постамент - удачный. А этот - нет. Чурикову нужно изобразить в образе Жанны д'Арк. Это была ее лучшая роль. Не надо ничего придумывать, лукавствовать. Надо сделать просто, доходчиво и понятно», - посоветовал Сафронов.
Гримерная народной артистки СССР Инны Чуриковой в театре «Ленком Марка Захарова» станет мемориальной комнатой для поклонников актрисы.
Руководитель литературно-драматической части учреждения Ирина Горюнова сообщила, что директор театра Марк Варшавер принял решение оставить гримерную нетронутой и открыть для посещения поклонниками звезды. В «Ленкоме» Чурикова проработала почти полвека — с 1975 года.