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37 минут назад

Пугачева огорчила поклонников нездоровым внешним видом

Ирина Лебедева

Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* посетила концерт своей приятельницы Лаймы Вайкуле в Израиле.

Пугачева огорчила поклонников нездоровым внешним видом
Фото: РИА Новости РИА Новости

Примадонну запечатлели на камеры телефонов поклонники. У них сложилось впечатление, что певица не очень хорошо себя чувствует. Максим поддерживал ее под руку, шагала она недостаточно уверенно, выглядела усталой, - пишет news.ru.

Известно, что звездное семейство в Израиле арендовало виллу. Видеоролик с играющими в помещении детьми был выложен в социальной сети.

Подписчики знаменитостей отметили, что семья теперь ютится в небольших помещениях. В гостиной нет антиквариата, высоких потолков и пр. Хотя многие отметили, что «не в этом счастье».

«Ну не замок, конечно. Не в этом счастье... Для Израиля вполне себе приличное жилье, - пишут в соцсетях комментаторы.

*Признан иноагентом в РФ.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,Алла Пугачева,
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