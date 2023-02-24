Пугачева огорчила поклонников нездоровым внешним видом

Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным* посетила концерт своей приятельницы Лаймы Вайкуле в Израиле.

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Примадонну запечатлели на камеры телефонов поклонники. У них сложилось впечатление, что певица не очень хорошо себя чувствует. Максим поддерживал ее под руку, шагала она недостаточно уверенно, выглядела усталой, - пишет news.ru.

Известно, что звездное семейство в Израиле арендовало виллу. Видеоролик с играющими в помещении детьми был выложен в социальной сети.

Подписчики знаменитостей отметили, что семья теперь ютится в небольших помещениях. В гостиной нет антиквариата, высоких потолков и пр. Хотя многие отметили, что «не в этом счастье».

«Ну не замок, конечно. Не в этом счастье... Для Израиля вполне себе приличное жилье, - пишут в соцсетях комментаторы.