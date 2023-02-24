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58 минут назад

Скрипач «Аквариума» Решетин рассказал о службе добровольцем

Ирина Лебедева

Андрей Решетин, бывший скрипач группы «Аквариум», после начала специальной военной операции ушел на фронт добровольцем. В военкомате немолодого музыканта (Решетин 1963 года рождения) направили в Первую фронтовую творческую бригаду Министерства обороны РФ, посчитав, что он принесет пользу, поддерживая боевой дух солдат, - информирует ФАН.

Скрипач «Аквариума» Решетин рассказал о службе добровольцем
Фото: ВКонтактеВКонтакте

В эфире передачи «Малахов» на канале «Россия- 1» Андрей рассказал, что выезжает в горячие точки с двумя скрипками Принимают его и его коллег очень хорошо.

«Я счастлив, что играю для бойцов. Иногда очень холодно, иногда не удается разыграться, и ничего не звучит. Но все равно происходит важный обмен», – рассказал Решетин.

Музыкант считает, что в его решении нет ничего особенного – ведь долг каждого мужчины – защищать Родину, с автоматом в руках, или скрипкой – кто где полезнее для общего дела.

«Мы боевой коллектив, и задачи перед нами стоят боевые, одна такая, которая на поверхности - поднимать дух бойцам в окопах, приносить радость, заряжать оптимизмом, а вторая задача более глобальная - мы воюем за сердца и за умы. Причем мы воюем за сердца и за умы и местного населения, и тех, кто в тылу, потому что линия фронта проходит сейчас повсюду», - отметил он.

Шоу-бизнес,Андрей Решетин,Минобороны России,
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