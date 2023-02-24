Скрипач «Аквариума» Решетин рассказал о службе добровольцем

«Мы боевой коллектив, и задачи перед нами стоят боевые, одна такая, которая на поверхности - поднимать дух бойцам в окопах, приносить радость, заряжать оптимизмом, а вторая задача более глобальная - мы воюем за сердца и за умы. Причем мы воюем за сердца и за умы и местного населения, и тех, кто в тылу, потому что линия фронта проходит сейчас повсюду», - отметил он.