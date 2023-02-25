Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны Вайнштейна

«Я обедала со своей подругой, и вдруг к нашему столику подошел Харви Вайнштейн и спросил, хочу ли я быть актрисой? Я ответила, что хотела бы. Тогда он предложил нам с подругой подняться к нему в номер и почитать сценарии. Я не знала о его репутации, но все равно это предложение меня смутило, и я отказалась», — вспоминает Хилтон.