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1 час назад

Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны Харви Вайнштейн, когда ей было 19

Газета.Ruиещё 1

Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны Харви Вайнштейн, когда ей было 19, сообщает Glamour UK.

Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны Вайнштейна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам светской львицы, инцидент произошел на Каннском кинофестивале в 2000 году. Наследница гостиничной империи присутствовала на благотворительном вечере по сбору средств для помощи ВИЧ-инфицированным, который проводил Вайнштейн.

С самим опальным продюсером Пэрис познакомилась за день до мероприятия.

«Я обедала со своей подругой, и вдруг к нашему столику подошел Харви Вайнштейн и спросил, хочу ли я быть актрисой? Я ответила, что хотела бы. Тогда он предложил нам с подругой подняться к нему в номер и почитать сценарии. Я не знала о его репутации, но все равно это предложение меня смутило, и я отказалась», — вспоминает Хилтон.

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На следующий день во время благотворительного гала-ужина, по словам звезды, Вайнштейн вел себя с ней агрессивно и стал преследовать.

«Я заперлась в туалетной кабинке, а он ломился в нее, все спрашивая, хочу ли я быть актрисой? В итоге его вывели охранники, которым он кричал, что это его вечеринка. Помню, что я была страшно напугана и возмущена его поведением», — подытожила Хилтон.

Шоу-бизнес,Харви Вайнштейн,Пэрис Хилтон,
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