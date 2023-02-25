Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны Вайнштейна

Пэрис Хилтон рассказала о преследовании со стороны Харви Вайнштейн, когда ей было 19, сообщает Glamour UK.
По словам светской львицы, инцидент произошел на Каннском кинофестивале в 2000 году. Наследница гостиничной империи присутствовала на благотворительном вечере по сбору средств для помощи ВИЧ-инфицированным, который проводил Вайнштейн.
С самим опальным продюсером Пэрис познакомилась за день до мероприятия.
«Я обедала со своей подругой, и вдруг к нашему столику подошел Харви Вайнштейн и спросил, хочу ли я быть актрисой? Я ответила, что хотела бы. Тогда он предложил нам с подругой подняться к нему в номер и почитать сценарии. Я не знала о его репутации, но все равно это предложение меня смутило, и я отказалась», — вспоминает Хилтон.
На следующий день во время благотворительного гала-ужина, по словам звезды, Вайнштейн вел себя с ней агрессивно и стал преследовать.
«Я заперлась в туалетной кабинке, а он ломился в нее, все спрашивая, хочу ли я быть актрисой? В итоге его вывели охранники, которым он кричал, что это его вечеринка. Помню, что я была страшно напугана и возмущена его поведением», — подытожила Хилтон.