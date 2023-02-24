В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
22 минуты назад

Бородина отчитала критикующих ее хейтеров

Ирина Лебедева

Ксения Бородина отдыхает с дочками в Дубае. Там телеведущая не так давно приобрела апартаменты.

Бородина отчитала критикующих ее хейтеров
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

При этом в микроблоге Ксения призывает подписчиков инвестировать в России. В частности, она написала об этом, в рамках обсуждения выступления президента.

Фолловеры обратили внимание на несоответствие декларируемых намерений и реальных поступков. У Ксении спросили, почему же, в таком случае, она приобрела жилье не в Анапе, а в Эмиратах? И не проводит свой отпуск на курортах Краснодарского края? Об этом пишет Экспресс Газета.

Бородина резко ответила, что имеет полное право тратить заработанные деньги по своему желанию.

«И что плохого в том, что у меня единственная недвижимость в стране дружественной с нашей! Где нашего президента встречают красными ковровыми дорожками! Я люблю Дубай, мне там нравится и моим детям. Я имею право там покупать квартиру!» — объявила она.

Ранее телеведущая заявила, что многие россиянки живут в несчастливом браке, так как бояться признаться себе в своем желании уйти от мужа.

«Для меня это дико. Я не понимаю, зачем? Для меня больший стыд жить так». – сказала Ксения.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий