Бородина отчитала критикующих ее хейтеров

Ксения Бородина отдыхает с дочками в Дубае. Там телеведущая не так давно приобрела апартаменты.

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При этом в микроблоге Ксения призывает подписчиков инвестировать в России. В частности, она написала об этом, в рамках обсуждения выступления президента.

Фолловеры обратили внимание на несоответствие декларируемых намерений и реальных поступков. У Ксении спросили, почему же, в таком случае, она приобрела жилье не в Анапе, а в Эмиратах? И не проводит свой отпуск на курортах Краснодарского края? Об этом пишет Экспресс Газета.

Бородина резко ответила, что имеет полное право тратить заработанные деньги по своему желанию.

«И что плохого в том, что у меня единственная недвижимость в стране дружественной с нашей! Где нашего президента встречают красными ковровыми дорожками! Я люблю Дубай, мне там нравится и моим детям. Я имею право там покупать квартиру!» — объявила она.

Ранее телеведущая заявила, что многие россиянки живут в несчастливом браке, так как бояться признаться себе в своем желании уйти от мужа.