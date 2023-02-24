5 трагичных историй знаменитостей, которых убили фанаты

Когда фанаты становятся фанатиками, звездам не до шуток — история знает примеры жестоких расправ над кумирами. От навязчивых признаний в любви до хладнокровного убийства могли пройти считаные часы.

Джон Леннон

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Рок-иконы не стало в декабре 1980 года: 25-летний поклонник «Битлз» по имени Марк Дэвид Чепмен подкараулил Джона Леннона около дома на Манхэттене и даже взял автограф — ничто не предвещало беды. Убийство произошло уже вечером: фанат выстрелил в спину кумира, попав четыре раза из пяти. Однозначной причины жестокого поступка убийца так и не смог назвать: в разное время он объяснял расправу стремлением к славе, своими убеждениями, тем, что прочел приказ убить музыканта в романе «Над пропастью во ржи», а так же ненавистью к хиту Леннона Imagine.

Преступник увидел в словах песни лицемерие и идеи коммунизма.

«Он сказал нам, чтобы мы не воображали никакой собственности, и вот он здесь, с миллионами долларов, яхтами, фермами и загородными поместьями, смеющийся над такими людьми, как я, которые поверили лжи и покупали пластинки и строили большую часть своей жизни вокруг его музыки», — приводит слова Чепмена The Independent.

Мужчина получил от 20 лет до пожизненного, то есть после отбывания в тюрьме двух десятков лет он имеет право просить досрочного освобождения каждые два года. Такое наказание считается мягче пожизненного срока. Тем не менее по сей день убийца остается в тюрьме.

Ребекка Шеффер

Актриса ситкома «Моя сестра Сэм» Ребекка Шеффер была восходящей звездой Голливуда: она успела сняться в нескольких проектах и собиралась пройти кастинг «Крестного отца 3». Прослушивание так и не состоялось: 21-летняя актриса и модель была убита собственным фанатом, Робертом Джоном Бардо, в июне 1989 года. Неуравновешенный молодой человек преследовал знаменитость в течение трех лет — досаждал ей письмами, попытками встретиться и проникнуть на съемочную площадку.

Роковой для селебрити оказалась роль в «Сценах из классовой борьбы в Беверли-Хиллз». Навязчивый воздыхатель приревновал ее к партнеру по постельной сцене и отправился по адресу актрисы, который добыл с помощью частного детектива. Ребекка неосмотрительно открыла дверь, так как ждала курьера. Говорить с ревнивцем она не собиралась — мужчина вернулся с пистолетом и выстрелил знаменитости в грудь.

Джанни Версаче

Утром 15 июля 1997 года Джанни Версаче возвращался в свой особняк в Майами. Раздались выстрелы: 27-летний Эндрю Кунанан выпустил две пули ему в затылок. Преступник утверждал, что познакомился с законодателем моды в 1990 году, и хвастался, что они были друзьями. Однако семья Версаче уверена, что это выдумка.

Правоохранительные органы так и не смогли выяснить, что стало причиной нападения. Кунанан унес тайну на тот свет: спустя шесть дней после смерти Джанни тело поклонника нашли в плавучем доме в Майами. По версии следствия, он совершил самоубийство. Модельер, к слову, не единственная его жертва — Эндрю Кунанан убил еще четверых человек.

Селена Кинтанилья-Перес

Селене Кинтанилье-Перес суждено было стать суперзвездой поп-музыки, но оглушительным успехом за свой первый англоязычный альбом 1995 года Dreaming of You она насладиться не успела. Расправу над 23-летней знаменитостью учинила президент ее фан-клуба Иоланда Сальдивар. Злоумышленница назначила девушке деловую встречу в техасском мотеле Days Inn, где ее и застрелила.

Женщина не успела скрыться с места преступления. В результате 32-летняя Сальдивар целых 10 часов просидела в пикапе на парковке, угрожая покончить с собой, прежде чем сдалась властям. Известно, что убийца отбывает пожизненный срок в одиночной камере.

Кристина Гримми

Американку Кристину Гримми, популярную блогершу, певицу и актрису, любили миллионы. Кевин Джеймс Лойбл не был исключением. Ради любимой звезды он сделал коррекцию зрения, похудел и отбелил зубы, но привлечь внимание 22-летней селебрити не удалось. Тогда в голове фаната родился страшный план.