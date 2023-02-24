Наталья Фриске проведет благотворительный концерт памяти сестры в Петербурге

Наталья Фриске 13 марта проведет благотворительный концерт памяти своей сестры Жанны. Мероприятие пройдет в Петербурге на сцене КЗ «Колизей Арена», о чем говорится на странице фонда «Жанна Фриске – Я рядом!» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Гостей ждет выступление известных артистов. В их числе Андрей Алексин, Светлана Рерих, Андрей Бриг, Афина, Олег Попков и других.