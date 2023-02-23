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53 минуты назад

SHAMAN рассказал о подарке от участников СВО

Слово и Дело

Исполнитель патриотических песен SHAMAN поделился эмоциями от посещения зоны спецоперации и общения с военнослужащими. Артист признался, что бойцы сделали для него необычный подарок.

SHAMAN рассказал о подарке от участников СВО
Фото: Global Look Press | Bulkin Sergey/news.ruGlobal Look Press | Bulkin Sergey/news.ru

Музыкант заявил, что встреча с участниками СВО была его обязанностью. Он приехал к ним ради моральной поддержки. По словам SHAMAN, на передовой находятся настоящие герои. Певец рассказал об особенном сюрпризе, который устроили для него бойцы.

«Они мне сделали такой подарок, который еще никто не делал: устроили в мою честь залпы из автоматов и пулеметов», — поделился исполнитель в эфире передачи «Песни от всей души» на канале «Россия-1».

Он пожелал всем военным скорейшего возвращения домой. Артист уточнил, что они должны приехать живыми, здоровыми и с победой.

SHAMAN уже не в первый раз посещает зону СВО. Ранее он приезжал в Донбасс, где вместе с местными жителями работал над композицией «Мы». Он записал голоса посетивших его концерт граждан, которые навсегда останутся в его треке.

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