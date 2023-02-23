Наташа Королева рассказала о важном грядущем событии

Королева в микроблоге поделилась важными новостями. Певица рассказала, что она готовится к проведению большого юбилейного концерта. Мероприятие состоится весной этого года на сцене Большого Кремлевского дворца, - пишет Экспресс Газета.
Накануне ее вызывали в Кремль, чтобы обговорить детали будущего выступления. Наташа продемонстрировала подписчикам, как выглядит главная сцена страны.
«Вот она, святая святых, кремлевская сцена. Вы посмотрите, какая она огромная, когда нет никакой декорации. Вот, огромнейшая сцена Кремля!» — с гордостью сказала Королева.
Певица Наташа Королева призналась в беседе с Prozvezd, что пригласила бывшего мужа Игоря Николаева на свой юбилейный концерт в Кремле. Королева отметила, что всегда рада видеть Николаева на своих выступлениях. Однако она не знает, придет ли тот на юбилейный концерт.