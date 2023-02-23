Наташа Королева рассказала о важном грядущем событии

Королева в микроблоге поделилась важными новостями. Певица рассказала, что она готовится к проведению большого юбилейного концерта. Мероприятие состоится весной этого года на сцене Большого Кремлевского дворца, - пишет Экспресс Газета.

«Вот она, святая святых, кремлевская сцена. Вы посмотрите, какая она огромная, когда нет никакой декорации. Вот, огромнейшая сцена Кремля!» — с гордостью сказала Королева.

Певица Наташа Королева призналась в беседе с Prozvezd, что пригласила бывшего мужа Игоря Николаева на свой юбилейный концерт в Кремле. Королева отметила, что всегда рада видеть Николаева на своих выступлениях. Однако она не знает, придет ли тот на юбилейный концерт.