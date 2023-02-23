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25 минут назад

Хабенский объяснил, почему перестал сниматься в кино

Ирина Лебедева

Константин Хабенский признался, что сниматься в кино у него сейчас нет ни времени, ни сил. Он очень занят на посту художественного руководителя Московского Художественного театр имени Чехова.

Хабенский объяснил, почему перестал сниматься в кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перед ним, по словам народного артиста РФ, стоит емкая и сложная задача – не утратив старых традиций создать новое лицо театра, - пишет Российская Газета.

«Я все время провожу в Московском художественном театре. Наверное, вот так изменилась моя жизнь. Ну, какое-то время нету кино, но ничего, уже наснимался порядочно», - сообщил он журналистам.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. Премия призвана поддержать молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем году.

Шоу-бизнес,Константин Хабенский,
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