Хабенский объяснил, почему перестал сниматься в кино

Константин Хабенский признался, что сниматься в кино у него сейчас нет ни времени, ни сил. Он очень занят на посту художественного руководителя Московского Художественного театр имени Чехова.
Перед ним, по словам народного артиста РФ, стоит емкая и сложная задача – не утратив старых традиций создать новое лицо театра, - пишет Российская Газета.
«Я все время провожу в Московском художественном театре. Наверное, вот так изменилась моя жизнь. Ну, какое-то время нету кино, но ничего, уже наснимался порядочно», - сообщил он журналистам.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский объявил о создании Премии Художественного театра. Премия призвана поддержать молодых деятелей искусств до 35 лет, ярко заявивших о себе в минувшем году.