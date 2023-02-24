Нетрезвый мужчина забрался на сцену к Диане Арбениной на концерте в Чите

Поклонник рок-певицы и лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной забрался к ней на сцену во время концерта в Чите. Артистка не стала прогонять нетрезвого мужчину и даже исполнила с ним песню.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Арбенина выступила в Чите 23 февраля. Когда поклонник начал пробираться на сцену, певица попросила охрану не портить никому настроение и праздник и пропустить пьяного зрителя.

Оказавшись рядом с исполнительницей, мужчина снял свитер и остался в тельняшке. Арбенина спросила зрителя, как его зовут, и он представился Сергеем.

«Я не служил. У меня брат погиб», — рассказал поклонник, видимо, имея в виду, что его брат отдал жизнь во время участия в спецоперации.