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25 минут назад

Нетрезвый мужчина забрался на сцену к Диане Арбениной на концерте в Чите

Слово и Делоиещё 3

Поклонник рок-певицы и лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной забрался к ней на сцену во время концерта в Чите. Артистка не стала прогонять нетрезвого мужчину и даже исполнила с ним песню.

Нетрезвый мужчина забрался на сцену к Диане Арбениной на концерте в Чите
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Арбенина выступила в Чите 23 февраля. Когда поклонник начал пробираться на сцену, певица попросила охрану не портить никому настроение и праздник и пропустить пьяного зрителя.

Оказавшись рядом с исполнительницей, мужчина снял свитер и остался в тельняшке. Арбенина спросила зрителя, как его зовут, и он представился Сергеем.

«Я не служил. У меня брат погиб», — рассказал поклонник, видимо, имея в виду, что его брат отдал жизнь во время участия в спецоперации.

Певица предложила мужчине исполнить вместе песню «Секунду назад». Пока артистка пела, нетрезвый зритель находился рядом на сцене. В конце поклонник поблагодарил земляков и сообщил Арбениной, что он рядом, если что-то случится.

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