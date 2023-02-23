Арбенина предотвратила скандал на сцене

Во время выступления группы «Ночные снайперы» в Чите едва не разразился скандал. Крепкий мужчина средних лет в тельняшке растолкал зрителей и охранников и поднялся на сцену, где схватил микрофон. Как информирует Экспресс Газета, мужчина предположительно был нетрезв. Он сообщил, что его родной брат погиб на Украине.

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Диана Арбенина успокоила публику и охранников, попросив их не вмешиваться, и даже исполнила композицию, пока непрошеный гость сидел на сцене. Мужчина пере6стал шуметь и ушел, заявив при этом, что готов оказать певице всяческую поддержку.

«Я рядом, если что, поняла?» — сообщил он.