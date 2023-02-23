В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Губин: «Я в праздники всегда работаю»

Ирина Лебедева

Андрей Губин сейчас живет в своем загородном доме в Подмосковье. У звезды 90-х большие проблемы со здоровьем. От мало с кем общается и в целом ведет затворнический образ жизни.

Губин: «Я в праздники всегда работаю»
Фото: YouTubeYouTube

Как сообщают 7days.ru, Андрей одинок и с друзьями отмечать 23 февраля тоже не планирует.

«Я в праздники всегда работаю, даже на Новый год. Принимать поздравления не люблю: чем меньше мне звонят, тем больше у меня времени», - объяснил он.

Здоровье не позволяет исполнителю вернуться на сцену. Но Андрей пишет песни, рассчитывая, что они могут заинтересовать кого-либо из его коллег. За песню Губин рассчитывает получить не менее ста тысяч рублей.

Из-за болезни Губин не может переносить громкие, резкие звуки и шум. Поэтому он решил уехать из Москвы - там мешал сначала ремонт у соседа, потом началась стройка под окнами.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий