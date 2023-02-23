Губин: «Я в праздники всегда работаю»

Андрей Губин сейчас живет в своем загородном доме в Подмосковье. У звезды 90-х большие проблемы со здоровьем. От мало с кем общается и в целом ведет затворнический образ жизни.

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Как сообщают 7days.ru, Андрей одинок и с друзьями отмечать 23 февраля тоже не планирует.

«Я в праздники всегда работаю, даже на Новый год. Принимать поздравления не люблю: чем меньше мне звонят, тем больше у меня времени», - объяснил он.

Здоровье не позволяет исполнителю вернуться на сцену. Но Андрей пишет песни, рассчитывая, что они могут заинтересовать кого-либо из его коллег. За песню Губин рассчитывает получить не менее ста тысяч рублей.