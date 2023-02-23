Литвинова показала фотографию с мамой

Маме Ренаты Литвиновой исполнилось 85 лет. Пожилая женщина не захотела менять место жительства и уезжать из России вслед за дочерью, поэтому актриса приехала к ней в Москву.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Литвинова прожила во Франции целый год. У нее в Париже заранее были приобретены апартаменты. Неизвестно, как долго продлится ее пребывание в столице.

В телеграм-канале Рената выложила снимок, на котором запечатлена вместе со своей мамой.

«Мама, с твоим днем рождения», - написала она.

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В комментариях в канале подписчики отмечают, что женщины необыкновенно похожи.