Литвинова показала фотографию с мамой

Маме Ренаты Литвиновой исполнилось 85 лет. Пожилая женщина не захотела менять место жительства и уезжать из России вслед за дочерью, поэтому актриса приехала к ней в Москву.
Литвинова прожила во Франции целый год. У нее в Париже заранее были приобретены апартаменты. Неизвестно, как долго продлится ее пребывание в столице.
В телеграм-канале Рената выложила снимок, на котором запечатлена вместе со своей мамой.
«Мама, с твоим днем рождения», - написала она.
В комментариях в канале подписчики отмечают, что женщины необыкновенно похожи.
56-летняя звезда неоднократно признавалась, что скучает по России, несмотря на то что активно пытается реализовать себя за рубежом. Рената пишет сценарии, ставит спектакли и гастролирует с ними и даже пробовала себя в качестве модели на показе Balenciaga.