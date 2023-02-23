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30 минут назад

Автомобиль Заворотнюк арестовали приставы

Ирина Лебедева

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с глиобластомой головного мозга. Лечение тяжелейшей болезни отнимает у ее семьи все время и все средства. У мужа Анастасии Петра Чернышева накопилось штрафов от ГИБДД на сумму около 100 тысяч рублей.

Автомобиль Заворотнюк арестовали приставы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, как информирует «Комсомольская Правда», судебные приставы арестовали Porsche Panamera Анастасии Заворотнюк. Артистка приобрела автомобиль в 2014 году и записала его на свою маму. Валентина Борисовна задолжала 127 тысяч рублей за коммунальные услуги и суд принял решение их взыскать.

Адвокат Андрей Алешкин, комментируя ситуацию, сказал, что до погашения долга с автомобилем ничего нельзя сделать – ни продать, ни подарить. Если же процесс погашения задержится, то машина будет продана, а излишки возвращены ее бывшей владелице. Но нюанс в том, что аукционная стоимость порой гораздо ниже рыночной.

В 2019 году, когда у Анастасии обнаружилась онкология, оптимистичных прогнозов медики не давали. Заворотнюк борется уже четыре года и это внушает ее поклонникам надежду на выздоровление актрисы.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,ГИБДД,
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