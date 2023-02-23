Амаяк Акопян высказался об эмиграции в Америку

Амаяк Акопян был любим российской публикой. Фокусника приглашали на большинство самых крупных культурных мероприятий в концертных залах и на телевидении. Но в какой-то момент он просто исчез – перестал выступать и сниматься в кино. Пошли слухи, что артист уехал за рубеж – в Америке у него сын с семьей.

Но Амаяк по-прежнему живет в Москве и никуда уезжать не собирается, - информирует «Московский Комсомолец».

Акопян тяжело болен. У него дали осложнение многочисленные травмы спины.

Медики предлагают операцию – но артист отказывается. Так, ее исход может быть неоднозначен, в случае неудачи он потеряет возможность передвигаться. И на платное хирургическое вмешательство у него нет средств. Знаменитый фокусник не имеет никаких званий и получает обычную скромную пенсию.

«Во-первых, организм может не принять эти железки и начать отторгать. А во-вторых, я сейчас нахожусь в том возрасте, когда любое хирургическое вмешательство небезопасно. Грустная история на самом деле, печальная. Потому что состояние фатальное. Из-за своих проблем с позвоночником я не могу даже концертировать. И преподавать не могу», - признался Амаяк.

Акопян-младший с женой и ребенком уже много лет живет в США. Он зовет отца к себе, но артист категорически отказывается уезжать.

«Ты что, сынок? Твой папа — патриот. Дедушка — великий патриот. Я жил, живу и буду жить в России», - резюмировал он.