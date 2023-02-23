Муцениеце пожаловалась на Прилучного

Несмотря на то, что Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным уже достаточно давно, конфликтная ситуация в отношениях экс-супругов до конца не исчерпана.

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Так, не так давно стало известно, что актриса подала в суд на бывшего мужа. Она хочет окончательно решить вопрос с совместно нажитым имуществом, а также выписать Прилучного из квартиры. Об этом рассказывает ФАН.

Накануне Агата напомнила о том, что Павел грубо с ней обращался. Она выложила в микроблоге видеоролик с названием «Я после того, как бывший использовал в твою сторону нецензурную брань». В ролике девушка напевает и кокетничает.

Также Муцениеце призналась, что Прилучный не пришел на день рождения собственного сына, хотя его приглашали с семьей.