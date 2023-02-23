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1 час назад

Актер Никита Ефремов рассказал о страданиях из-за детских травм

Газета.Ru

Актер Никита Ефремов признался, что часто сомневается в себе из-за психологических травм, перенесенных в детстве. Об этом он рассказал в интервью YouTube-подкасту Сергея Мезенцева.

Ефремов вспомнил, как один психолог-«перфекционист» объяснил его комплексы наличием травм, причиненных родителями.

«Вот травмы со стороны мамы, вот травмы со стороны папы. Выходит, что это присасывает одни и те же чувства. У меня страдания на тему того, что я с чем-то не справлюсь», — объяснил Ефремов.

Артист добавил, что после борьбы с алко- и наркозависимостью он учится принимать свои отрицательные чувства, как злость, ненависть и месть. Ефремов отметил, что в актерской карьере он часто сравнивает себя с дедом, народным артистом России Олегом Ефремовым и отцом Михаилом, из-за чего создает себе «зажимчики».

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«Мне нравится фраза о том, что надо отстать от других и от себя. Она для меня сформулировала все, потому что я тот человек, который себя ругает, мол, там ты сыграл плохо. Посмотри, как дедушка играл. А папа? Этим я создаю себе зажимчик», — сказал артист.

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