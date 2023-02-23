«Мне нравится фраза о том, что надо отстать от других и от себя. Она для меня сформулировала все, потому что я тот человек, который себя ругает, мол, там ты сыграл плохо. Посмотри, как дедушка играл. А папа? Этим я создаю себе зажимчик», — сказал артист.