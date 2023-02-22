Собчак раскрыла стоимость пальто Киркорова

«Лучше так, чем в стразах и цветах с ног до головы», «Это Дамблдор (один из главных персонажей серии книг о Гарри Поттере. — Примеч. "Мосленты"), а не Киркоров», «Найти себе жену (Примадонну)? Нет! Стать Примадонной!», «Да классно Филипп выглядит! И прическа с беретом ему идут», — оценили образ российского певца юзеры.