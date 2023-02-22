Ксения Собчак вместе с детьми и мужем улетела в Дубай

Телеведущая Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов, вместе с детьми отправились на отдых в Дубай. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что семья Собчак обосновалась в курортном регионе на роскошной вилле.

Ксения пояснила, что отъезд в Дубай был обусловлен началом каникул в школах, в которых учатся Платон, ее сын, и Анна, дочь Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз.

«Приехали на виллу. Прям другой уровень жизни! Совсем другое ощущение, чем просто жить в номере», - подчеркнула Собчак.