Людмила Поргина заявила, что актер Чунаев был тяжело болен

Поргина призналась, что у Чунаева случился второй инсульт несколько дней назад. После этого у артиста парализовало левую часть тела. Актер был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали ему коронавирус. Затем медики приняли решение перевести его в другую клинику.