Людмила Поргина заявила, что актер Чунаев был тяжело болен

Актриса Людмила Поргина рассказала в беседе с mk.ru, что актер Борис Чунаев был тяжело болен.
Поргина призналась, что у Чунаева случился второй инсульт несколько дней назад. После этого у артиста парализовало левую часть тела. Актер был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали ему коронавирус. Затем медики приняли решение перевести его в другую клинику.
«Не понимаю, зачем это было делать — практически умирающего человека переводить в другую больницу. Там Боря и скончался», — заявила Поргина.