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45 минут назад

Людмила Поргина заявила, что актер Чунаев был тяжело болен

Газета.Ru

Актриса Людмила Поргина рассказала в беседе с mk.ru, что актер Борис Чунаев был тяжело болен.

Людмила Поргина заявила, что актер Чунаев был тяжело болен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поргина призналась, что у Чунаева случился второй инсульт несколько дней назад. После этого у артиста парализовало левую часть тела. Актер был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали ему коронавирус. Затем медики приняли решение перевести его в другую клинику.

«Не понимаю, зачем это было делать — практически умирающего человека переводить в другую больницу. Там Боря и скончался», — заявила Поргина.

Шоу-бизнес,Борис Чунаев,Людмила Поргина,
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